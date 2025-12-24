Комбаров не исключает, что может стать главным тренером "Спартака"

"Вижу ли я себя главным тренером "Спартака" в будущем? Да. На сегодняшний день я уже четвертый год тренирую и вижу хорошие перспективы. Поэтому не исключаю, что я там когда-то окажусь", - сказал Комбаров "Матч ТВ".
На данный момент Дмитрий Комбаров является главным тренером "Чайки". Под его руководством в текущем сезоне команда провела 23 матча, одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Фото: "Чемпионат"