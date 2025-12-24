"Хотел бы я вернуть их в РПЛ? Почему нет? Я уже выводил команды в РПЛ, это не проблема. Летом мы сядем и выберем дальше вектор, который будет. Если цели будут поставлены, то, конечно, хотел бы. Только так нужно работать - ставить большие задачи, по-другому не интересно", - сказал Ташуев "Матч ТВ".
Сегодня, 24 декабря, пресс-служба красноярский "Енисея" объявила о назначении Сергея Ташуева главным тренером клуба.
Ранее российский специалист возглавлял грозненский "Ахмат". Под его руководством команда всего провела 63 матча, одержала 22 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.
На данный момент "Енисей" занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 23 очка в 21-м матче.
Ташуев - о "Енисее": я уже выводил команды в РПЛ, это не проблема
Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев высказался о перспективах команды попасть в РПЛ.
Фото: ФК "Чайка"