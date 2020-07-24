"Крылья Советов" планируют вернуться в РПЛ за один сезон

Перед самарскими "Крыльями Советов" стоит задача вернуться в высший дивизион по итогам будущего розыгрыша ФНЛ.

Фото: ФК "Крылья Советов"

- Перед тренерским штабом и игроками поставлена задача вернуться в РПЛ за один сезон. Также будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате. У клуба есть действующие контракты с большинством игроков. В воскресенье команда собирается в Москве, где начнет подготовку к новому сезону, - говорится на сайте самарцев.



"Крылья Советов" заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ завершившегося сезона и вылетели в ФНЛ. Ранее самарцы вместе с "Оренбургом" предлагали расширить Премьер-лигу до 18-ти клубов. Таким образом, вылетевшие по итогам сезона команды сохранили бы прописку, плюс к этому два клуба ФНЛ пополнили бы список участников розыгрыша чемпионата 2020/21. Однако эта инициатива была отклонена.



Первенство ФНЛ 2020/21 самарцы начнут матчем с "Балтикой" 2 августа.