"Оренбург" минимально переиграл "Нефтехимик"

Встреча завершилась со счетом 1:0.
ФНЛ
2 тур
"Оренбург" - "Нефтехимик" 1:0
2 тур
"Оренбург" - "Нефтехимик" 1:0
Гол: Кулишев, 32
Оренбург: Климович, Шахов (Чуканов, 46), Козлов, Малых, Сиваков, Кулишев (Скворцов, 70), Алвеш, Эктов, Аюпов, Капленко, Фамейе (Шкофлек, 88)
Нефтехимик: Голубев, Семёнов, Лелюкаев (Кайков, 89), Потапов, Канаев, Ширяев, Клёнкин (Земсков, 79), Уридия, Петров, Юшин (Галиулин, 61), Шадрин (Котик, 77)
Предупреждения: Шадрин, 38, Канаев, 69, Лелюкаев, 72, Алвеш, 78, Фамейе, 87, Козлов, 90, Шкофлек, 90