"Алания" разгромила "Чайку" в матче ФНЛ

"Чайка" в матче второго тура ФНЛ потерпела крупное поражение от "Алании".



Фото: 15-й регион

Встреча, проходившая на поле "Чайки", закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. "Чайка" хоть и владела территориальным преимуществом, но так и не сумела пробить голкипера гостей.



"Алания" же отличилась в начале второго тайма, а затем забила ещё дважды в компенсированное время. Эта победа стала для владикавказцев первой в сезоне. "Чайка" пока в двух турах ФНЛ набрала лишь одно очко.



ФНЛ



2 тур



"Чайка" – "Алания" 0:3



Голы: Машуков, 50, Гурциев, 90+1, Кочиев, 90+5.



"Чайка": Филиппов, Гогличидзе (Митришев, 83), Васильев, Хозин, Хайруллов (Гаджибеков, 77), Савичев, Палиенко (Дегтярев, 84), Алейников (Глушков, 46), Кулик, Леонтьев, Хохлачёв (Белоус, 50).



"Алания": Солдатенко, Бутаев, Шавлохов, Кобесов, Засее, Кочиев, Хабалов (Хосонов, 60), Магомедов (Цараев, 79), Дзахов (Кобесов, 75), Машуков (Суанов, 60), Хадарцев (Гурциев, 85).



Предупреждения: Засеев, 33, Савичев, 39, Дзахов, 61, Хосонов, 71, Гурциев, 90+2.