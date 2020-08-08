Тренер "Крыльев Советов" объяснил поражение от "Велеса" проблемами с настроем

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о результате матча 2-го тура ФНЛ.



Самарцы уступили "Велесу" со счётом 1:3.



"Игра для нас не сложилась, не получилась. Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "Велес" в этом достойно себя показал. Если взять первый тайм — мы пропустили, но "Крылья" создали больше моментов. Мы должны играть лучше и дисциплинированнее", - приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.



"Крылья Советов" в минувшем сезоне заняли в РПЛ 15-е место, после чего покинули элитный дивизион. Перед клубом стоит задача возвращения в РПЛ с первой попытки.