У гостей в заявке на эту игру всего 4 футболистов - 11 в стартовом составе и 3 - на скамейке запасных. Отметим, что в запасе у "Нижнего Новгорода" 2 вратаря и 1 полузащитник 2002 года рождения.
Напомним, сегодня был отменен матч "Динамо-Брянск" - "Спартак-2" из-за вспышки коронавируса в составе динамовцев.
У "Нижнего Новгорода" в запасе на матч с "Крыльями Советов" два вратаря и полузащитник
Стали известны стартовые составы "Крыльев Советов" и "Нижнего Новгорода" на матч 7-го тура первенства ФНЛ.
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