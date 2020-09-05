"Крылья Советов" с крупным счетом обыграли "Нижний Новгород"

ФНЛ



7 тур



"Крылья Советов" - "Нижний Новгород" 3:0

В матче 7-го тура первенства ФНЛ "Крылья Советов" одержали победу над "Нижним Новгородом".Встреча завершилась со счетом 3:0.: Голенков, 19, Сергеев, 72, Ежов, 81: Фролов, Зеффан, Божин (Чернов, 76), Солдатенков, Полуяхтов (Якуба, 82), Гацкан, Кабутов (Ежов, 74), Зиньковский, Витюгов (Горшков, 65), Сарвели, Голенков (Сергеев, 65): Смирнов, Зуйков, Гоцук, Эдиев, Маляров, Сапета, Шарипов, Мичуренков, Галаджан (Югалдин, 77), Сулейманов, Шмыков: Божин, 21, Сарвели, 41, Мичуренков, 54, Сулейманов, 66