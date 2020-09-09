"Нижний Новгород" объявил о подписании Султонова

Экс-нападающий "Ротора" Мухаммад Султонов стал игроком "Нижнего Новгорода".
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Мухаммад Султонов - в «Нижнем Новгороде» Полузащитник Мухаммад Султонов (22.12.1992) подписал двухлетний контракт с ФК «Нижний Новгород». В трех прошедших сезонах Султонов защищал цвета волгоградского «Ротора», с которым завоевал путевку в премьер-лигу. В чемпионате РПЛ-2020/2021 провел 5 матчей. Наше досье № 14. Мухаммад СУЛТОНОВ. Родился 22 декабря 1992 года в поселке Яван Хатлонской области Таджикистана. Воспитанник ДЮСШ № 1 города Каменка Пензенской области. С 2007 года - в футбольной школе ЦСКА. Чемпион России среди юношей (2009 г.). Полузащитник. Выступал за ЦСКА-мол., «Локомотив-2» (оба - Москва), «Спартак-Нальчик» (Нальчик), «Тосно», «Шинник» (Ярославль), «Ротор» (Волгоград). Рост - 178 см, вес - 71 кг. В «Нижнем Новгороде» - с сентября 2020 года. - Султонов был одним из лидеров «Ротора», - рассказывает заместитель генерального директора по трансферной политике ФК НН Игорь Кудряшов. - Квалифицированный, техничный футболист, обладающий хорошо поставленным ударом. Верим, что этот опытный игрок усилит нашу команду. За «Нижний Новгород» Султонов будет играть под 14 номером.

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27-летний Султонов в начале сентября заявил, что "Ротор" отстранил его от тренировок с командой, а затем клуб объявил, что расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию. С новой командой форвард подписал двухгодичный контракт.

В прошлом сезоне Султонов забил девять голов в 26 матчах ФНЛ, став лучшим бомбардиром "Ротора".

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Теги: Нижний Новгород Ротор Султонов Российские трансферы
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