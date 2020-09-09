"Нижний Новгород" объявил о подписании Султонова

Экс-нападающий "Ротора" Мухаммад Султонов стал игроком "Нижнего Новгорода".

27-летний Султонов в начале сентября заявил, что "Ротор" отстранил его от тренировок с командой, а затем клуб объявил, что расторг контракт с футболистом по обоюдному согласию. С новой командой форвард подписал двухгодичный контракт.В прошлом сезоне Султонов забил девять голов в 26 матчах ФНЛ, став лучшим бомбардиром "Ротора".