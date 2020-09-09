— Никто "железно" ни о чем не договаривался. Это пока непроверенные слухи. Я даже не могу сказать, ведутся ли переговоры, у нас пока нет комментариев от генерального директора, — рассказал источник News.ru
Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Кержаков станет новым главным тренером команды после увольнения Василия Баскакова.
37-летний Кержаков ныне является старшим тренером юношеской сборной России. Он завершил свою карьеру в 2017 году. За игровые годы Кержаков успел поиграть за "Цюрих", "Севилью", "Зенит" и "Динамо". Всего форвард провёл 508 матчей, забил 206 голов и отдал 80 голевых передач.
В "Томи" прокомментировали новость о переговорах с Кержаковым
В ФК "Томь" опровергли переговоры с бывшим российским нападающим Александром Кержаковым.
Фото: ФК "Зенит"
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