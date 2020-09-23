"Крылья Советов" Комбарова разгромили брянское "Динамо" (0:7), а защитник покидал территорию арены после матча на красном спорткаре Lamborghini под вспышки камер болельщиков.
33-летний Комбаров выступает за "Крылья Советов" с лета прошлого года. В текущем сезоне защитник провёл шесть матчей во всех турнирах.
Источник: телеграм-канал Записки рыжего журналиста.
Комбаров приехал на игру ФНЛ в Самаре на Lamborghini (фото)
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров приехал на игру ФНЛ на Lamborghini.
Фото: телеграм-канал Записки рыжего журналиста
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