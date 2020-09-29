Долгов и Ахъядов покинули "Томь"

Нападающие Павел Долгов и Апти Ахъядов покинули «Томь»



Оба игрока пришли в «Томь» в январе 2020 года и дебютировали за нашу команду 9 марта против «Химок». Долгов провел 14 матчей и забил 1 гол в ворота «Иртыша», а Ахъядов - 9 матчей.



Желаем ребятам удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/7VEQA3aBp2