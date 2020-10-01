Губернатор Томской области - Кержакову: задача - сохранить "Томь" в ФНЛ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретился с главным тренером "Томи" Александром Кержаковым и поставил задачу на сезон.

Фото: пресс-служба губернатора Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел встречу с новым главным тренером "Томь" Александром Кержаковым. Глава региона сформулировал задачи для клуба на сезон и обсудил с Кержаковым возможности игроков, варианты усиления команды и тренерского штаба, развитие материально-технической базы клуба.



- Главная задача для нашей "Томи" на этот сезон - сохранить команду в футбольной национальной лиге. Ресурсы для этого есть, и вам карты в руки, - передает слова Жвачкина пресс-служба губернатора.



После 12 туров "Томь" набрала 3 очка в 11 матчах, не одержав ни одной победы, и занимает последнее, 22 место в турнирной таблице ФНЛ. Вскорости клубу Александра Кержакова должны присудить техническую победу в матче с "Шинником", не состоявшемся из-за ухода на карантин ярославской команды. С 6 очками "Томь" переместится на предпоследнее 21 место. Отставание от спасительной 16 строчки после этого составит 8 очков.