Чочиев перешел в "Чайку". Футболиста поздравил Кокорин

?? Алан Чочиев – В Стае ??— ФК «Чайка» (@chaykafc) October 6, 2020
29-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона.
Во вторник, 6 октября, футбольный клуб «Чайка» подписал контракт до конца сезона 2020/2021 с полузащитником Аланом Чочиевым. pic.twitter.com/p6vOUHFkEE
29-летний футболист подписал контракт с новым клубом до конца сезона.
Чочиева с переходом поздравил нападающий "Спартака" Александр Кокорин.
"Саша поздравил одним из первых. Написал мне: "Что в итоге? Идешь в "Чайку"? Поздравляю!" А позже добавил, что "с детства за "Чайку", - цитирует хавбека клубная пресс-служба. Напомним, что Чочиев и Кокорин являются лучшими друзьями.
"Чайка" после 13-и туров с 10 очками занимает 10 место в Футбольной национальной лиге.