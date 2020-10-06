Чочиев перешел в "Чайку". Футболиста поздравил Кокорин

?? Алан Чочиев – В Стае ??



29-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона.



Во вторник, 6 октября, футбольный клуб «Чайка» подписал контракт до конца сезона 2020/2021 с полузащитником Аланом Чочиевым. pic.twitter.com/p6vOUHFkEE