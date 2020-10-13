30-летний сербский форвард в ближайшее время станет игроком "Балтики". Сообщается, что все детали перехода Марковича уже согласованы.
Напомним, что Маркович ранее играл в России. Серб защищал цвета "СКА-Хабаровск", за который провел 24 матча и забил 4 мяча.
В текущем сезоне ФНЛ "Балтика" занимает 10-е место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Источник: "Балтика" подпишет сербского форварда
Нападающий Мирослав Маркович близок к возвращению в Россию.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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