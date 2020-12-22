По информации источника, Смородская рассматривает возможность участия в выборах нового главы Лиги.
Ранее о намерении выдвижения своей кандидатуры на выборы заявил экс-гендиректор "Локо" Илья Геркус.
Источник: telegram-канал Football Truth
Источник: Ольга Смородская планирует выдвижение в президенты ФНЛ
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская может стать новым президентом Футбольной Национальной Лиги.
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