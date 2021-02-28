Напомним, ранее сообщалось, что Гогниеву грозит дисквалификация на срок от полугода до двух лет из-за нападения на арбитра. По данным СМИ, после окончания матча 27-го тура ФНЛ "Алания" - "Томь" (2:3) Гогниев оскорблял судью Артема Чистякова и ударил его в живот.
"У Артема Чистякова вы спросили, пусть расскажет, что было", - прокомментировал эту информацию Гогниев.
Источник: Sport24
Гогниев прокомментировал информацию о том, что он ударил судью после поражения "Алании"
Наставник "Алании" Спартак Гогниев прокомментировал конфликт с судьей, произошедший после поражения его команды в матче с "Томью".
Фото: "СЭ"
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