Гендиректор "Торпедо": нет предпосылок для отставки Игнашевича

Генеральный директор "Торпедо" Денис Маслов рассказал о доверии к главному тренеру москвичей Сергею Игнашевичу после поражения в матче 30-го тура ФНЛ "Енисею" (0:1).
Фото: ФК "Торпедо"
"Отставка Игнашевича? Какие у вас предложения? Мы не выигрываем шесть матчей, такая ситуация в команде. Что с тренером? Все хорошо с ним, тренер у нас есть. Нет предпосылок для отставки. Мы идем на 5-м месте из 22 команд. Вы о чем вообще говорите? Не обращайте внимание на слухи. У нас есть цели на сезон, и мы стараемся их достичь", - заявил Маслов.

В матче 30-го тура ФНЛ "Торпедо" в домашнем матче уступила "Енисею" со счетом 0:1. Единственный гол в игре забил полузащитник красноярской команды Евгений Песиков.

"Торпедо" не побеждает на протяжении шести матчей, набрав в них всего два очка. Последний раз московский клуб побеждал 25 ноября прошлого года в матче против "Краснодара-2" (4:2).

"Торпедо" идет на 5-м месте в ФНЛ, набрав в 30-ти матчах 54 очка.

Источник: "СЭ"

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Теги: Торпедо Игнашевич
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