По информации источника, задержание связано с экономической деятельностью футбольной школы "Чертаново" и одноименного клуба, выступающего в ФНЛ. В офисе московской команды были проведены обыски. Отмечается, что заведено уголовное дело. Ларин и Хабаров в данный момент дают показания в полиции.
Напомним, что Ларин объявил об уходе из "Чертаново" 30 марта. Николай работал в клубе с 2008 года. Пост директора академии "Чертаново" занял Илья Савченко. Последние два года он возглавлял другое учреждение Москомспорта – футбольную школу "Смена".
По итогам 39-и туров Футбольной национальной лиги "Чертаново" занимает 21-е место, имея в своем активе 26 зачетных баллов.
Источник: "Спорт-экспресс"
Экс-директор академии "Чертаново" и спортивный директор команды задержаны полицией
Полиция задержала бывшего директора академии "Чертаново" Николая Ларина и спортивного директора московской команды Сергея Хабарова.
Фото: yflrussia.ru
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