По данным источника, возможно, Игнашевич возглавит коллектив из Красноярска в следующем сезоне.
Напомним, что 41-летний Игнашевич в текущем сезоне работал с "Торпедо". В марте он покинул пост наставника московской команды. Игнашевича в должности главного тренера "Торпедо" сменил Александр Бородюк.
Отметим, что на данный момент "Енисей" занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В запасе красноярского коллектива 59 очков. "Торпедо" занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Москвичи имеют в активе 68 очков.
Источник: Телеграм-канал "РБ Спорт"
Источник: "Енисей" рассматривает кандидатуру Игнашевича на должность главного тренера
"Енисей" рассматривает кандидатуру экс-наставника "Торпедо" Сергея Игнашевича на пост главного тренера команды.
Фото: "СЭ"
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