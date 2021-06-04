21-летний центрбек "Алании" Хетаг Кочиев близок к трансферу в брюссельский клуб "Юнион", сообщают СМИ.
По информации источника, руководство брюссельского клуба, который в прошедшем сезоне стал победителем второго бельгийского дивизиона и вернулся в высшую лигу, видит в Кочиеве перспективного игрока. При этом владельцем "Юниона" является бизнесмен Тони Блум, которому также принадлежит клуб Английской премьер-лиги "Брайтон & Хоув". Сообщается, что Кочиеву предложен трехлетний контракт.
В прошедшем сезоне футболист провел за "Аланию" 39 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
Источник: Eurostavka
СМИ: защитник "Алании" Кочиев близок к трансферу в бельгийский "Юнион" с перспективой перехода в АПЛ
Центральный защитник "Алании" Хетаг Кочиев может перейти в брюссельский "Юнион".
Фото: ФК "Алания"
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