По сведениям источника, южно-сахалинцы испытывают серьезные финансовые проблемы и имеют множество долгов.
Команда должна была получить от правительства региона 24 млн рублей перед началом нового сезона, однако денежная сумма на баланс клуба не поступила.
Сообщается, что "Сахалин" долгое время не оплачивал счёт за пользование тренировочной базой. В источнике говорится, что команда должна выплатить порядка 900 тысяч рублей. Помимо этого, у клуба недостаточно средств для приобретения игровой формы, выплаты зарплат и проведения обязательных ПЦР-тестов.
Отмечается, что на данный момент команда функционирует на 2 миллиона рублей, которые взяла в долг у одного из игроков.
В нынешнем сезоне "Сахалин" выступает в третьей группе ФНЛ-2. После трёх туров команда имеет в своём активе три очка, набранных после победы над молодежной командой воронежского "Факела". 15 августа "Сахалин" в гостевом матче сыграет против брянского "Динамо".
Источник: ИА Сах.ком.
Источник: "Сахалин", выступающий в ФНЛ-2, находится на грани банкротства
ФК "Сахалин", располагающийся в ФНЛ-2, близок к банкротству.
Фото: ИА Сах.ком
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