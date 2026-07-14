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Тренер "Зенита": Франция - самая сильная сборная на ЧМ-2026

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению специалиста, именно команда Дидье Дешама обладает самым сильным составом среди всех участников турнира и имеет хорошие шансы завоевать трофей.

- Французы выделяются на фоне остальных. Матч с Испанией будет очень сложным для них. Думаю, что французы все же станут чемпионами мира, потому что это самая сильная сборная, - приводит слова Оливейры Metaratings.ru.

Первую путёвку в финал чемпионата мира команды разыграют 14 июля. Победитель противостояния Франции и Испании встретится в решающем матче турнира с сильнейшей сборной пары Аргентина - Англия.

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