Мостовой дал прогноз на матч Франция - Испания

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- Испания мало пропускает, но многие соперники садились назад и ждали контратак. Франция так играть не будет. Матч получится тяжёлым - либо 1:1 и дополнительное время, либо 2:1 в пользу Франции, - передаёт слова Мостового "Ставка ТВ"

По мнению эксперта, французы не станут действовать так осторожно, как предыдущие соперники "красной фурии".Первый финалист мирового первенства определится вечером 14 июля. Победитель этой встречи в решающем матче турнира сыграет с сильнейшей командой пары Аргентина - Англия.