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Мостовой дал прогноз на матч Франция - Испания

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой считает, что сборную Испании в полуфинале чемпионата мира - 2026 ждёт самое серьёзное испытание на турнире.
Фото: ФИФА
По мнению эксперта, французы не станут действовать так осторожно, как предыдущие соперники "красной фурии".

- Испания мало пропускает, но многие соперники садились назад и ждали контратак. Франция так играть не будет. Матч получится тяжёлым - либо 1:1 и дополнительное время, либо 2:1 в пользу Франции, - передаёт слова Мостового "Ставка ТВ".

Первый финалист мирового первенства определится вечером 14 июля. Победитель этой встречи в решающем матче турнира сыграет с сильнейшей командой пары Аргентина - Англия.

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