Ранее пост главного тренера "Волгаря" покинул Виталий Панов. С астраханским клубом он расторг контракт по взаимному согласию. "Волгарь" занимает предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице ФНЛ. В активе команды 9 очков после 16 матчей. С Пановым "Волгарь" вышел из ПФЛ в ФНЛ в сезоне-2019/20.
Накануне "Текстильщик" уволил Сергея Павлова с поста главного тренера. 66-летний специалист возглавлял ивановский клуб с декабря 2019 года. Также Павлов работал в "Роторе", тульском "Арсенале", "Шиннике" и других клубах.
Новым тренером "Текстильщика" стал бывший старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов.
Источник: Sport24
Сергей Павлов может возглавить "Волгарь"
Бывший главный тренер "Текстильщика" Сергей Павлов может возглавить астраханский "Волгарь".
Фото: ТАСС