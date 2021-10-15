По информации источника, такое решение было принято еще перед домашним матчем ФНЛ-2 против "Красавы", который закончился победой второй команды "Зенита" со счетом 1:0. Напомним, что в первом круге "Красава" одержал победу над "Зенитом-2" со счетом 6:0.
Отмечается, что соответствующее решение было принято высшим руководством "Зенита".
Владислав Радимов возглавляет "Зенит-2" с 2018 года. Это его второй приход в клуб. Он уже работал на посту главного тренера команды с 2013 по 2017 год.
"Зенит-2" выступает в группе 2 ФНЛ-2. Петербургский клуб в 13 матчах набрал 15 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.
Источник: Спорт день за днем
СМИ: Радимова не уволят из "Зенита-2"
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов продолжит работу с командой.
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