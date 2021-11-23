По информации источника, руководство "Оренбурга" уже начало переговоры об аренде игрока до конца сезона.
Защитник Данила Хотулев за главную команду "Зенита" провел 5 матчей, результативными действиями не отметился. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Хотулева в 350 тыс евро.
"Оренбург" в турнирной таблице Футбольной национальной лиги занимает 1-е место, набрав в 24-х матчах 50 очков.
Источник: Чемпионат
СМИ: "Оренбург" договаривается с "Зенитом" об аренде защитника Хотулева
Защитник "Зенита" Данила Хотулев может продолжить карьеру в "Оренбурге".
Фото: ФК "Зенит"