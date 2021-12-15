— Переговоры с "Гентом" действительно ведутся, но на данный момент никаких соглашений нет, — рассказал Шиленков в интервью Sport24.
Ранее появилась информация, что бельгийский клуб заинтересован в приобретении 22-летнего полузащитника. Рыночная стоимость Галояна оценивается в 800 тысяч евро, контракт действует до 2023 года.
"Гент" занимает в чемпионате Бельгии пятое место.
"Велес" с 33 очками в 25 турах идёт на 10-й позиции футбольной национальной лиги.
В "Велесе" подтвердили переговоры с "Гентом" по Галояну
Президент "Велеса" Евгений Шиленков подтвердил, что клуб ведет переговоры с "Гентом" о переходе полузащитника Артура Галояна.
Фото: ФК "Велес"