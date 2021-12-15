В "Велесе" подтвердили переговоры с "Гентом" по Галояну

Президент "Велеса" Евгений Шиленков подтвердил, что клуб ведет переговоры с "Гентом" о переходе полузащитника Артура Галояна.

Фото: ФК "Велес"





Ранее появилась информация, что бельгийский клуб заинтересован в приобретении 22-летнего полузащитника. Рыночная стоимость Галояна оценивается в 800 тысяч евро, контракт действует до 2023 года.



"Гент" занимает в чемпионате Бельгии пятое место.



"Велес" с 33 очками в 25 турах идёт на 10-й позиции футбольной национальной лиги. — Переговоры с "Гентом" действительно ведутся, но на данный момент никаких соглашений нет, — рассказал Шиленков в интервью Sport24 Ранее появилась информация, что бельгийский клуб заинтересован в приобретении 22-летнего полузащитника. Рыночная стоимость Галояна оценивается в 800 тысяч евро, контракт действует до 2023 года."Гент" занимает в чемпионате Бельгии пятое место."Велес" с 33 очками в 25 турах идёт на 10-й позиции футбольной национальной лиги.