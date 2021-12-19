Парфенов после недельных размышлений над предложением клуба дал отрицательный ответ. Для него приоритетным вариантом продолжения карьеры является работа в РПЛ.
Указывается, что новыми кандидатами на пост главного тренера "Енисея" являются Евгений Калешин и Игорь Пикущак, начинавшие нынешний сезон в "Балтике" и "Акроне" соответственно.
Отметим, что "Енисей" занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ (35 очков).
Источник: Матч ТВ
СМИ: Парфенов отказался возглавить "Енисей"
Экс-наставник "Урала" и "Арсенала" Дмитрий Парфенов отказался возглавить "Енисей".
Фото: "Урал"