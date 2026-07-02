Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
2 - 0 2 0
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Испания
22:00
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Родина
17:00
АкронНе начат
Спартак
17:00
Спартак КостромаНе начат

Стали известны требования Дзюбы к новому клубу - источник

Артём Дзюба определился с условиями, на которых готов продолжить карьеру после ухода из "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"
По информации Metaratings.ru, опытный нападающий уже обозначил свои требования потенциальным работодателям. Источник утверждает, что 37-летний форвард рассчитывает получать от 800 до 900 тысяч евро в год. Кроме того, Дзюба заинтересован в контракте сроком не менее одного сезона.

При этом футболист готов пойти на компромисс в вопросе игровой практики. Если предложение поступит от одного из ведущих клубов Российской премьер-лиги, нападающий согласен выполнять роль игрока ротации и не претендовать на постоянное место в стартовом составе.

Как отмечает источник, наиболее привлекательным вариантом для Дзюбы остаётся возвращение в "Спартак". Форвард рассчитывает выиграть с московским клубом трофей, после чего завершить профессиональную карьеру.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 11
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится