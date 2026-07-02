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Сёмин назвал победителя матча Испания - Австрия

Юрий Сёмин убеждён, что настоящий уровень сборной Испании болельщики увидят уже в матчах на выбывание.
Фото: ФИФА
По мнению российского специалиста, групповой этап команда провела не так ярко, как от неё ожидали, однако именно сейчас должна начать прибавлять.

- Испания не очень ярко играла на групповом этапе. Не показывала тот уровень, который мы ждем. Думаю, испанцы пойдут по возрастающей и разгонятся. Дальше пройдёт Испания, - передаёт слова Сёмина "Спорт-Экспресс".

Встреча 1/16 финала между Испанией и Австрией состоится 2 июля. Испанцы вышли в плей-офф с первого места в своей группе, а австрийская команда пробилась в эту стадию со второй строчки.

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