Сёмин назвал победителя матча Испания - Австрия

Юрий Сёмин убеждён, что настоящий уровень сборной Испании болельщики увидят уже в матчах на выбывание.



Фото: ФИФА

- Испания не очень ярко играла на групповом этапе. Не показывала тот уровень, который мы ждем. Думаю, испанцы пойдут по возрастающей и разгонятся. Дальше пройдёт Испания, - передаёт слова Сёмина "Спорт-Экспресс"

По мнению российского специалиста, групповой этап команда провела не так ярко, как от неё ожидали, однако именно сейчас должна начать прибавлять.Встреча 1/16 финала между Испанией и Австрией состоится 2 июля. Испанцы вышли в плей-офф с первого места в своей группе, а австрийская команда пробилась в эту стадию со второй строчки.