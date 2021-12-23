Как сообщает источник, 51-летний специалист занял пост главного тренера "Енисея". Предыдущим местом работы Гаранина была "Тверь".
Ранее "Енисей" остался без наставника команды после ухода с этого поста Виктора Тренева. Тренер сам выразил желание покинуть должность. Клуб не стал препятствовать Треневу, в итоге контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
"Енисей" занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав 35 очков.
Источник: Чемпионат
СМИ: Гаранин возглавил "Енисей"
Российский специалист Вадим Гаранин продолжит карьеру в "Енисее".
Фото: ПФК "Арсенал"