По данным пресс-служба команды из Хабаровска, такое решение было принято по семейным обстоятельствам Грачёва.
Грачёв стал игроком российского клуба летом 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 15 матчах Футбольной национальной лиги.
Источник: пресс-служба "СКА-Хабаровск"
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"СКА-Хабаровск" расторг контракт с украинцем Грачевым
"СКА-Хабаровск" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Глебом Грачевым.
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