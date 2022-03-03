"СКА-Хабаровск" расторг контракт с украинцем Грачевым

"СКА-Хабаровск" объявил о расторжении контракта с украинским защитником Глебом Грачевым.

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По данным пресс-служба команды из Хабаровска, такое решение было принято по семейным обстоятельствам Грачёва.Грачёв стал игроком российского клуба летом 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету один гол в 15 матчах Футбольной национальной лиги.Источник: пресс-служба "СКА-Хабаровск"