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Касерес назвал главных конкурентов "Динамо" в РПЛ

Защитник "Динамо" Хуан Касерес высказался о конкурентах в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Касереса, главные конкуренты "Динамо" - это "Спартак" и "Зенит".

- Считаю, что наши главные конкуренты — это "Зенит" и "Спартак".

ЦСКА? Ну, возможно. Но я все-таки выделил бы "Зенит" и "Спартак", - сказал Касерес в эфире "Матч Премьер".

По итогам 14 сыгранных туров московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе, лидирующий петербургский "Зенит" имеет столько же очков. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны. Столичный "Спартак" на данный момент располагается на третьей строчке с 29 баллами.

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