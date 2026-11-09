Касерес назвал главных конкурентов "Динамо" в РПЛ

- Считаю, что наши главные конкуренты — это "Зенит" и "Спартак".
ЦСКА? Ну, возможно. Но я все-таки выделил бы "Зенит" и "Спартак", - сказал Касерес в эфире "Матч Премьер".
По итогам 14 сыгранных туров московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе, лидирующий петербургский "Зенит" имеет столько же очков. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими чемпионами страны. Столичный "Спартак" на данный момент располагается на третьей строчке с 29 баллами.