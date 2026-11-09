Защитник "Динамо": мне нравится Бевеев, также могу выделить Мантуана

- Мне нравятся несколько игроков. Например, Мингиян Бевеев, который выступает за сборную России и "Балтику".
Также, конечно, могу выделить Густаво Мантуана из "Зенита" — он хороший правый защитник. У этих ребят отличная техника. Они сильны индивидуально, часто действуют близко к воротам, отдают голевые передачи и забивают. Поэтому я их и выделяю, - цитирует Касереса "Матч ТВ".
Хуан Касерес выступает за московское "Динамо" с февраля 2025 года, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 14 встречах и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт защитника с бело-голубыми рассчитан до конца 2029 года. Напомним, что он выступал за сборную Парагвая на минувшем чемпионате мира-2026.