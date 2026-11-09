Кузнецов объяснил, почему поражение ЦСКА от "Краснодара" было предсказуемым

- ЦСКА много лет не выигрывал в Краснодаре, поэтому поражение было предсказуемо, тем более "Краснодар" находился в ситуации, когда не мог победить семь матчей подряд.
Но я не ожидал, что ЦСКА столько пропустит. В последних играх команда здорово действовала в обороне, да, были ошибки, но в основном играли надежно, - приводит слова Кузнецова "Матч ТВ".
В матче 14 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" со счетом 2:4. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.
На данный момент красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками, южане располагаются на четвертой строчке с 26 баллами в своем активе. После международной паузы команда Дмитрия Игдисамова примет на домашнем стадионе "Ахмат" в матче 15 тура РПЛ.