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Кузнецов объяснил, почему поражение ЦСКА от "Краснодара" было предсказуемым

Российский тренер и экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал поражение "армейцев" от "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Кузнецова, ЦСКА много лет не выигрывал в Краснодаре, поэтому поражение было предсказуемым.

- ЦСКА много лет не выигрывал в Краснодаре, поэтому поражение было предсказуемо, тем более "Краснодар" находился в ситуации, когда не мог победить семь матчей подряд.

Но я не ожидал, что ЦСКА столько пропустит. В последних играх команда здорово действовала в обороне, да, были ошибки, но в основном играли надежно, - приводит слова Кузнецова "Матч ТВ".

В матче 14 тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" со счетом 2:4. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.

На данный момент красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками, южане располагаются на четвертой строчке с 26 баллами в своем активе. После международной паузы команда Дмитрия Игдисамова примет на домашнем стадионе "Ахмат" в матче 15 тура РПЛ.

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