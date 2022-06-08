Правительство Самарской области и ФК "Акрон" заключили концессионное соглашение о вхождении клуба в структуру управления АНО "Академия футбола имени Юрия Коноплева" в качестве учредителя и инвестора, сообщают СМИ.
По данным источника, "Акрон" получил право пользования и эксплуатации Академии и ее объектов в течение 20 лет в обмен на обязанности по созданию для Академии искусственных футбольных полей, крытого манежа, физкультурно-оздоровительного комплекса и инфраструктурных объектов, а также по реконструкции имеющегося натурального поля и некоторых зданий.
Предполагается за счет инвестиций со стороны "Акрона" сократить бюджетное финансирование Академии Коноплева со 120 миллионов до 44 миллионов рублей за первые 5 лет, а с шестого года полностью осуществлять его за счет инвестора. При этом воспитанники Академии будут готовиться во взаимодействии с основной командой "Акрона", выступающего в Футбольной национальной лиге.
Источник: Metaratings.ru
"Акрон" стал инвестором Академии Коноплева на правах концессии
ФК "Акрон" заключил концессионное соглашение с правительством Самарской области о вхождении в состав Академии футбола имени Юрия Коноплева на правах учредителя и инвестора.
Фото: ФК "Акрон"