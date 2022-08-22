- Странно и тяжело видеть "Рубин" в Первой лиге, но в жизни иногда приходится учиться на трудных и болезненных ситуациях. Нам всем нужно много работать, еще усерднее, чем когда-либо, чтобы вернуть команду в РПЛ, - приводит слова Наваса "Чемпионат".
Казанский "Рубин" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого провалил весеннюю часть сезона-2021/2022 Российской премьер-лиги, финишировал на 15 строчке турнирной таблицы чемпионата и вылетел в Первую лигу. В нынешнем сезоне подопечные сохранившего свою должность Слуцкого набрали 11 очков в 6 стартовых матчах и идут в розыгрыше Первой лиги на шестом месте.
"Странно и тяжело видеть "Рубин" в Первой лиге". Сесар Навас прокомментировал вылет команды Слуцкого из РПЛ
Экс-центральный защитник "Рубина" Сесар Навас дал комментарий по поводу вылета казанцев из высшего дивизиона в прошедшем сезоне.
Фото: ФК "Рубин"