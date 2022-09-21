- Правда ли Камиль Муллин уже проходил медобследование для "Акрона", но "Рубин" предложил вдвое больше? Действительно, игрок был одной ногой у нас, но поступило более выгодное предложение от "Рубина". Не думаю, что в два раза выше. Я не знаю зарплатную ведомость "Рубина", поэтому не хотелось бы вступать в полемику, хотя наверняка его возможности выше, чем у нас и многих других клубов, - передает слова Власова Metaratings.ru.
28-летний центральный нападающий Камиль Муллин с июля 2018 года выступал за волгоградский "Ротор", но летом 2022 года покинул клуб на правах свободного агента. Переговоры о заключении контракта с Муллиным вел тольяттинский "Акрон", но в итоге форвард подписал соглашение с вылетевшим в прошлом сезоне из Российской премьер-лиги казанским "Рубином". В составе казанцев нападающий провел 6 матчей Первой лиги, не отметившись результативными действиями.
Гендиректор "Акрона": Муллин был одной ногой у нас, но поступило более выгодное предложение от "Рубина"
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов рассказал о ситуации с сорвавшимся переходом нападающего Камиля Муллина.
Фото: ФК "Ротор"