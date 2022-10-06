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Агент Рыжикова сообщил о его назначении главным тренером тамбовского "Спартака"

Агент экс-голкипера "Рубина" и экс-тренера "Ахмата" Сергея Рыжикова Алексей Сафонов рассказал о новом повороте в тренерской карьере специалиста.
Фото: ФК "Тамбов"
- Сергей возглавил тамбовский "Спартак", это правда. В своей первой игре под его руководством они обыграли вторую команду тульского "Арсенала" 3:2. Это вторая лига, решил начать оттуда. Сергей окунулся в самостоятельную работу. Он всегда хотел работать главным тренером. Ждать не стали, поступило предложение и мы его приняли. Тренером вратарей он быть не хотел, - передает слова Сафонова "РБ Спорт".

Ранее 42-летний экс-голкипер "Рубина", "Крыльев Советов" и "Тамбова" Сергей Рыжиков входил в состав тренерского штаба Андрея Талалаева в грозненском "Ахмате" в качестве помощника главного тренера. После увольнения Талалаева по итогам 9 тура Российской премьер-лиги Рыжиков также покинул бело-зеленых. До "Ахмата" специалист занимал должность главного тренера клуба ФНЛ-2 "Красава", но покинул ее после двух месяцев работы из солидарности со своим штабом, уволенным за нарушение режима.


Спартак Тамбов Рыжиков
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