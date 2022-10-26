- Есть ли понимание, кто будет новым главным тренером? Мы уже определились. Либо сегодня, либо завтра объявим, - цитирует Газизова "Чемпионат".
В августе 2022 года "Уфа" объявила о назначении главным тренером команды 43-летнего Дениса Попова. Под его руководством клуб из столицы Башкортостана в 11 матчах во всех турнирах одержал 4 победы, дважды сыграл вничью и потерпел 5 поражений. В текущем розыгрыше Первой лиги "Уфа" с 16 очками в 15 матчах занимает 13 место, по информации СМИ, клуб может закрыться с января 2023 года из-за финансовых проблем. Сегодня было объявлено об уходе Попова с должности наставника "Уфы", по имеющейся информации его обязанности будет выполнять ассистент главного тренера Николай Сафрониди.
Журналист Ильёв: "Уфу" после увольнения Попова будет тренировать Сафрониди
Газизов - о новом главном тренере "Уфы": мы уже определились, сегодня либо завтра объявим
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера.
Фото: ФК "Уфа"