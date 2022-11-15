Как сообщают СМИ, после матча с "Енисеем" (0:0) состоялся разговор между наставником "Рубина" Леонидом Слуцким и гендиректором Рустемом Саймановым. Беседа произошла на повышенных тонах. После чего специалист решил покинуть Рубин. Это решение стало сюрпризом для игроков.
В этом розыгрыше Первой лиги "Рубин" располагается на 5 месте, имея в своем активе 31 очко.
Сегодня было объявлено, что Леонид Слуцкий покинул пост наставника "Рубина". По сообщениям СМИ, российский тренер сделал это по собственному желанию. Ранее Слуцкий заявлял, что работа в "Рубине" в Первой лиге для него является "делом чести"
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Слуцкий принял решение уйти из "Рубина" после разговора на повышенных тонах с гендиректором клуба
Леонид Слуцкий решил покинуть свой пост наставника казанского "Рубина" после разговора на повышенных тонах с гендиректором клуба Рустемом Саймановым.
Фото: ФК "Рубин"