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"Матч ТВ": Слуцкий принял решение уйти из "Рубина" после разговора на повышенных тонах с гендиректором клуба

Леонид Слуцкий решил покинуть свой пост наставника казанского "Рубина" после разговора на повышенных тонах с гендиректором клуба Рустемом Саймановым.
Фото: ФК "Рубин"
Как сообщают СМИ, после матча с "Енисеем" (0:0) состоялся разговор между наставником "Рубина" Леонидом Слуцким и гендиректором Рустемом Саймановым. Беседа произошла на повышенных тонах. После чего специалист решил покинуть Рубин. Это решение стало сюрпризом для игроков.

В этом розыгрыше Первой лиги "Рубин" располагается на 5 месте, имея в своем активе 31 очко.

Сегодня было объявлено, что Леонид Слуцкий покинул пост наставника "Рубина". По сообщениям СМИ, российский тренер сделал это по собственному желанию. Ранее Слуцкий заявлял, что работа в "Рубине" в Первой лиге для него является "делом чести"

Источник: "Матч ТВ"


Слуцкий Рубин Сайманов
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