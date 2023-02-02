Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.42X 5.2П2 7.8

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
19:30
СпартакНе начат
П1 3.7X 3.7П2 2
Реклама лига ставок Сделать ставку

Газизов: "Уфа" сделала предложение Павлюченко, дальше все зависит от него

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о возможном подписании контракта с Романом Павлюченко.
Фото: ТАСС
- Я всегда с большим интересом наблюдал за карьерой Ромы. Мне он очень импонирует. С нашей стороны "Уфа" предложила свои варианты, дальше все зависит от него. То, что Рома находится в одном отеле с командой, могу подтвердить. Он в Турции уже около недели, - приводит комментарий Газизова "РБ Спорт".

Российский центрфорвард, которому в декабре исполнился 41 год, Роман Павлюченко принял решение возобновить карьеру футболиста и ведет переговоры с "Уфой" о возможном сотрудничестве на одну игру. Роман планирует помочь башкирскому коллективу пройти "Ахмат" в Кубке России. Игра пройдет 26 февраля.

Роман Павлюченко известен в России по выступлениям за "Спартак", "Локомотив" и "Урал". Также форвард защищал цвета английского Тоттенхэма. За лондонский коллектив россиянин забил 21 гол в 78 матчах, также на счету форварда 8 ассистентских действия. Последним клубом бронзового призера Евро-2008 был Знамя из Ногинска.В этом сезоне футболист провел 10 матчей за свою команду и забил 3 гола

"Уфа" находится в зоне прямого вылета, занимая 16 место, после 20 проведенных туров Первой лиги. Команда забила всего 16 голов в 20 играх.


Уфа Газизов Павлюченко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"РБ Спорт": "Бешикташ" возобновил переговоры с "Локомотивом" по Баринову. Турецкий клуб увеличил предложение
Талалаев: если жизнь заставит, могу набрать номер и сказать: "Артем, давай еще раз подумаем". С моей стороны преград нет 1
Нгамале: у "Динамо" есть шансы стать чемпионом. Необходимо не допускать ошибок и много забивать 1
Революция в судействе от организаторов Зимнего Кубка! Все детали регламента турнира с участием «Спартака» и клубов Юга
Газизов: "Уфа" сделала предложение Павлюченко, дальше все зависит от него 1
Экс-игрок "Зенита" Мейра: что общего у петербуржцев и "Наполи" во времена работы в них Спаллетти? Нацеленность на атаку
РФС: Дюков и Митрофанов посетили 33-й конгресс АФК в Манаме 1
Бакаев – о переходе в "Зенит": испугался бы – проявил бы слабость. Буду бороться за место в основе до последнего 5
The Athletic: Саудовская Аравия оплачивает 90% зарплаты Роналду. "Аль-Наср" платит лишь 10% 4
На клубном ЧМ арбитр впервые в истории объяснил свое решение трибунам
"СЭ": Дзюбу предлагали "Мидтьюлланну". Датчане отказались от подписания Артема 6
Mundo Deportivo: "Барселона" предложила Роберто продлить контракт на прежних условиях по схеме "1+1"
Карпин: Дзюба был капитаном и провел больше всех матчей в сезоне 2011/2012. Это что – показатели недоверия?
The Guardian: "Челси" не планирует увольнять Поттера. Клуб даст время тренеру на строительство команды
Лещук: для Кокорина деньги превыше всего