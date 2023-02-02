- Я всегда с большим интересом наблюдал за карьерой Ромы. Мне он очень импонирует. С нашей стороны "Уфа" предложила свои варианты, дальше все зависит от него. То, что Рома находится в одном отеле с командой, могу подтвердить. Он в Турции уже около недели, - приводит комментарий Газизова "РБ Спорт".
Российский центрфорвард, которому в декабре исполнился 41 год, Роман Павлюченко принял решение возобновить карьеру футболиста и ведет переговоры с "Уфой" о возможном сотрудничестве на одну игру. Роман планирует помочь башкирскому коллективу пройти "Ахмат" в Кубке России. Игра пройдет 26 февраля.
Роман Павлюченко известен в России по выступлениям за "Спартак", "Локомотив" и "Урал". Также форвард защищал цвета английского Тоттенхэма. За лондонский коллектив россиянин забил 21 гол в 78 матчах, также на счету форварда 8 ассистентских действия. Последним клубом бронзового призера Евро-2008 был Знамя из Ногинска.В этом сезоне футболист провел 10 матчей за свою команду и забил 3 гола
"Уфа" находится в зоне прямого вылета, занимая 16 место, после 20 проведенных туров Первой лиги. Команда забила всего 16 голов в 20 играх.
Газизов: "Уфа" сделала предложение Павлюченко, дальше все зависит от него
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о возможном подписании контракта с Романом Павлюченко.
Фото: ТАСС