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Губерниев - о Слуцком: он всегда был скорее шоуменом, чем тренером

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что Леонид Слуцкий может попробовать себя где-то еще, помимо тренерской работы.
Фото: ФК "Рубин"
"Если говорить о Слуцком в роли журналиста или интервьюера, то он всегда был скорее шоуменом, чем тренером, к сожалению. Леонид Викторович вполне может развиваться в качестве стендапера, ведущего ютуб-шоу, также на телевидении может себя попробовать без проблем. Он может испытать себя даже в качестве комментатора. Вопрос только в том, интересно ли это Слуцкому самому? Думаю, что да", - приводит слова Губерниева "Metaratings".

Последним клубом в тренерской карьере Леонида Слуцкого был "Рубин". Он возглавил казанский клуб в декабре 2019 года и проработал главным тренером команды до ноября 2022 года. В сезоне 2021/22 казанцы финишировали на 15 месте по итогам чемпионата РПЛ и вылетели в первую лигу. После ухода из татарстанского клуба он начал вести активную медийную деятельность, регулярно участвуя в различных передачах на ТВ и YouTube-шоу. Возглавляя ЦСКА с 2009 по 2016 годы, Слуцкий трижды брал золото чемпионата России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Также Леонид Викторович попробовал свои силы в европейских чемпионатах, проработав главным тренером английского "Халл Сити" и нидерландского "Витесса".


Слуцкий Губерниев Рубин Первая лига
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