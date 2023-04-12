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ФК "Ессентуки" распущен после поражения со счетом 0:15 и отзыва лицензии РФС

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Игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Ессентуки" распущен после того, как РФС принял решение отозвать лицензию у клуба на текущий спортивный сезон.
Фото: ФК "Ессентуки"
Это решение со стороны Российского футбольного союза привело к снятию команды с первенства Второй лиги группы 1. По сведениям источника, тренировочный процесс в коллективе также прекращен.

– Команда распущена, тренировочный процесс не осуществляется. Собраний насчет того, что клуб закрывается, не было. Информации насчет итоговых выплат футболистам и сотрудникам нет, – цитирует заявление пресс-службы ФК "Ессентуки" РИА "Новости".

Ранее клуб заподозрили в подлоге футболистов. В минувшую субботу "Ессентуки" на выезде крупно уступили "Форте" из Таганрога со счетом 0:15 в рамках 23-го тура первенства Второй лиги группы 1. Ближайшая игра команды была намечена на 14 апреля дома с нальчикским "Спартаком".


ФНЛ
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