– Если вы помните, мы уже приглашали Курбана Бекиевича. Это ни к чему не привело. С той стороны инициативы нет. Поэтому я не в курсе ситуации, – цитирует Леонова "РБ Спорт".
В начале апреля "Сочи" объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Его место занял Дмитрий Хохлов. Затем "Рубин" принял решение произвести перестановки на тренерском мостике. После увольнения Юрия Уткульбаева на должность рулевого казанской команды сватали 70-летнего Курбана Бердыева. Однако в итоге руководство клуба остановило свой выбор на Рашиде Рахимове.
По итогам 27 туров Первой лиги "Рубин" располагается на второй строчке в таблице, набрав 50 очков. Клуб из столицы Татарстана отстает от лидирующей "Балтики" на 4 очка.
Министр спорта Татарстана Леонов: мы уже приглашали Бердыева, это ни к чему не привело
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил вероятность возвращения экс-наставника "Рубина" и "Сочи" Курбана Бердыева на должность для развития футбола в регионе.
Фото: ФК "Рубин"