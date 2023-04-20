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Министр спорта Татарстана Леонов: мы уже приглашали Бердыева, это ни к чему не привело

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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил вероятность возвращения экс-наставника "Рубина" и "Сочи" Курбана Бердыева на должность для развития футбола в регионе.
Фото: ФК "Рубин"
– Если вы помните, мы уже приглашали Курбана Бекиевича. Это ни к чему не привело. С той стороны инициативы нет. Поэтому я не в курсе ситуации, – цитирует Леонова "РБ Спорт".

В начале апреля "Сочи" объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Его место занял Дмитрий Хохлов. Затем "Рубин" принял решение произвести перестановки на тренерском мостике. После увольнения Юрия Уткульбаева на должность рулевого казанской команды сватали 70-летнего Курбана Бердыева. Однако в итоге руководство клуба остановило свой выбор на Рашиде Рахимове.

По итогам 27 туров Первой лиги "Рубин" располагается на второй строчке в таблице, набрав 50 очков. Клуб из столицы Татарстана отстает от лидирующей "Балтики" на 4 очка.


Бердыев Рубин Сочи Леонов Первая лига ФНЛ
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