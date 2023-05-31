"Об интересе "Волгаря" я ничего не знаю, не слышал. Есть ли у меня другие предложения? Без комментариев", - цитирует Кержакова "Спорт день за днем".
Ранее СМИ сообщили, что уволенного с поста главного тренера "Волгаря" Андраника Бабаяна может заменить Александр Кержаков. Напомним, в астраханском "Волгаре" также опровергли интерес к кандидатуре Кержакова. 40-летний российский специалист возглавлял "Томь", "Пари Нижний Новгород" и кипрский клуб "Кармиотисса". Кержаков находится без работы с 1-го апреля.
Александр Кержаков: об интересе "Волгаря" я ничего не знаю, не слышал
Александр Кержаков не подтвердил, что может стать главным тренером "Волгаря".
Фото: ФК "Томь"