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Александр Кержаков: об интересе "Волгаря" я ничего не знаю, не слышал

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Александр Кержаков не подтвердил, что может стать главным тренером "Волгаря".
Фото: ФК "Томь"
"Об интересе "Волгаря" я ничего не знаю, не слышал. Есть ли у меня другие предложения? Без комментариев", - цитирует Кержакова "Спорт день за днем".

Ранее СМИ сообщили, что уволенного с поста главного тренера "Волгаря" Андраника Бабаяна может заменить Александр Кержаков. Напомним, в астраханском "Волгаре" также опровергли интерес к кандидатуре Кержакова. 40-летний российский специалист возглавлял "Томь", "Пари Нижний Новгород" и кипрский клуб "Кармиотисса". Кержаков находится без работы с 1-го апреля.


Кержаков А Волгарь
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