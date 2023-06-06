- Мы - первый клуб из Республики Крым, который попал в соревнования РФ, так как "Севастополь" представляет отдельный субъект федерации. Мы долго шли к этому. Понятно ли уже, как команда будет добираться до остальных городов? Этот вопрос мы обсуждаем. Поверьте, мы доберемся и будем побеждать (смеется). Поверьте, мы в хорошем смысле засиделись в Крыму. Нам бы попутешествовать по России и показать ялтинский футбол. Мы не боимся расстояний, нам дали возможность по-футбольному путешествовать по России, - передает слова Шапошникова "Евро-Футбол".
Ранее стало известно, что два клуба, выступавших в текущем сезоне в чемпионате Крыма - "Севастополь" и "Рубин" из Ялты - прошли аттестацию для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б и получили соответствующий аттестат ФНЛ. В следующем сезоне эти клубы примут участие в розыгрыше реформированной Второй лиги, стартовав в дивизионе Б, который будет пятым по рангу дивизионом российского футбола. "Севастополь", представляющий одноименный город федерального подчинения, и ялтинский "Рубин" - первые клубы полуострова Крым, которые примут участие в профессиональных футбольных соревнованиях под эгидой РФС.
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Президент "Рубина": мы - первый клуб из Республики Крым в соревнованиях РФ. Расстояний не боимся, будем побеждать
Президент ялтинского "Рубина" Кирилл Шапошников прокомментировал получение своим клубом лицензии, дающей право выступить в Дивизионе Б Второй лиги.
Фото: Крымский футбольный союз