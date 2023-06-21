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Гаджиев: Шамиль Газизов станет гендиректором махачкалинского "Динамо" и будет отвечать за то же самое, что и в "Уфе"

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев поделился ходом переговоров о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора дагестанского клуба.
Фото: ФК "Уфа"
– Не могу сказать, когда официально объявим о Шамиле Газизове в нашем клубе. Но, думаю, не придется долго ждать. Возможно, это будет до конца рабочей недели. В понедельник точно не будем подписывать – день тяжелый (смеется). У Газизова будет должность генерального директора, и он будет отвечать за то же самое, что делал в "Уфе", – приводит слова Гаджиева Sport24.

В последние годы Шамиль Газизов занимал должности генерального директора в московском "Спартаке" и "Уфе". По окончании сезона функционер подал в отставку с поста руководителя башкортостанского клуба после того, как команда всего за год проделала путь от РПЛ до вылета из Первой лиги. При этом всего 5 лет "Уфа" выступала в Лиге Европы и претендовала на попадание в групповую стадию второго по значимости клубного турнира континента.

"Динамо" из Махачкалы претендовало на попадание в стыковые матчи по итогам сезона-2022/23 в Первой лиге, однако не прошло процедуру лицензирования, необходимую для повышения в классе. Три подряд поражения в концовке турнира оставили дагестанский клуб на итоговом восьмом месте в таблице.


Динамо Мх Гаджиев Газизов Первая лига
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