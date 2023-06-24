– Не сомневался, что после поражения от махачкалинского "Динамо" за три тура до конца, нужны перемены. Пришлось идти на этот шаг, чтобы спасти весь сезон. Григорян знает, как работать в таких ситуациях и умеет это делать. В первую очередь обратился именно к нему, но он мог бы и не дать согласие. Зная характер и тренерскую карьеру Григоряна, который попадал в аналогичные истории, была надежда, что он справится с задачей, — передает слова Кантонистовв "СЭ".
56-летний Александр Григорян стал главным тренером "Кубани" 17 мая 2023 года. Его назначили на данный пост за три тура до конца сезона в Первой лиге. Под руководством российского специалиста армянского происхождения клуб из Краснодара заработал 4 очка. В общей сложности после 34-х туров на счету "Кубани" стало 37 баллов. Благодаря этому команда избежал вылета из Первой лиги и заняла 14-е место в турнирной таблице.
Действующее соглашение Александра Григоряна с "Кубанью" рассчитано до лета 2024 года. Ранее специалист работал с подмосковными "Химками", махачкалинском "Анжи" и пробовал свои силы в женском футболе.
Гендиректор "Кубани" – о назначении Григоряна на пост наставника: пришлось идти на этот шаг, чтобы спасти сезон
Генеральный директор "Кубани" Любомир Кантонистов объяснил, почему по ходу прошлого сезона на пост главного тренера краснодарской команды был назначен Александр Григорян.
Фото: РИА Новости